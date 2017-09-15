Депутат рассказал, зачем в Петербурге ужесточат требования к торговцам алкоголя

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Санкт- Петербург, 15 сентября. Власти Северной столицы собираются ужесточить требования к продавцам алкоголя и поднять им размер уставного капитала. Депутат Денис Четырбок рассказал, зачем нужны такие меры.

По мнению Четырбока, главной целью подобного ужесточения требований является исключение из рынка случайных людей, которые торгуют «паленкой», сообщает «ПолитЭксперт».

Депутат считает, что установление более высокого порога уставного капитала будет способствовать тому, что на рынок начнут приходить более качественные участники. Важно не допускать присутствия «гастролеров, которые разлили алкоголь из цистерны и привезли в Петербург на продажу».

Напомним, что парламентским комитетом по законодательству был разработан документ, который предполагает увеличение размера уставного капитала до 700 тысяч рублей. Сейчас минимальный размер уставного капитала для торговцев алкоголем составляет 500 тысяч рублей.