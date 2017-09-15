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Станция метро «Технологический институт» в Петербурге будет закрыта по воскресеньям
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    Станция метро «Технологический институт» в Петербурге будет закрыта по воскресеньям

    13:34  15 Сентября 2017
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    Метро «Технологический институт» в Петербурге закроют по воскресеньям и праздникам

    Санкт-Петербург, 15 сентября. Петербургские ремонтники с 18 сентября приступят к работам на эскалаторах станции метро «Технологический институт», руководство подземки предупреждает об изменениях в режиме работы наземных вестибюлей.

    С понедельника 18 сентября на станции метро «Технологический институт» в Петербурге начнутся работы по ремонту эскалаторов. В течение двух дней вестибюль будет открыт на вход и выход с 05:40 до 00:28. Второй вестибюль станции будет принимать пассажиров по будням и субботам с 07:00 до 20:00.

    Руководство подземки сообщает, что в праздничные дни и в воскресенье вестибюль работать не будет. Петербургский метрополитен призывает жителей и гостей города планировать свои поездки заранее, пишет «Комсомольская правда – в Петербурге».

     

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    Автор: Ирина Селезнева
    #петербург #метро
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