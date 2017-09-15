Станция метро «Технологический институт» в Петербурге будет закрыта по воскресеньям

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Санкт-Петербург, 15 сентября. Петербургские ремонтники с 18 сентября приступят к работам на эскалаторах станции метро «Технологический институт», руководство подземки предупреждает об изменениях в режиме работы наземных вестибюлей.

С понедельника 18 сентября на станции метро «Технологический институт» в Петербурге начнутся работы по ремонту эскалаторов. В течение двух дней вестибюль будет открыт на вход и выход с 05:40 до 00:28. Второй вестибюль станции будет принимать пассажиров по будням и субботам с 07:00 до 20:00.

Руководство подземки сообщает, что в праздничные дни и в воскресенье вестибюль работать не будет. Петербургский метрополитен призывает жителей и гостей города планировать свои поездки заранее, пишет «Комсомольская правда – в Петербурге».