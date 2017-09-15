Дорожники сделали первый шаг в строительстве новой магистрали Россия – Белоруссия

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Санкт-Петербург, 15 сентября. В пятницу, 15 сентября, дорожники сдали первый участок современной магистрали между Россией и Белоруссией. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, 30-километровый участок обошелся федеральной казне в 26 миллиардов рублей.

Трасса соответствует всем международным стандартам и имеет пятилетнюю гарантию от колейности. Через месяц будет сдана вторая часть автострады, и тогда объездная дорога вокруг Гатчины будет полностью готова. Уже три года автомобилисты буквально проклинают это место из-за постоянных многокилометровых пробок.

9 Фото. 9 Фотографий Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

Впервые в строительстве автомобильных дорог применили технологию, которая оказалась до гениального простой: осветительная мачта складывается пополам, и фонарь опускается до земли. Если раньше, чтобы заменить лампу, необходимо было перекрывать полосы для движения, то теперь один рабочий справляется с задачей за три минуты, никому не мешая.

Второй участок магистрали уже тоже практически готов. Планируется, что первая часть современной автодороги Россия — Беллоруссия будет открыта в профессиональный праздник дорожников 15 октября. Говорят, что, учитывая высокий статус магистрали, церемонию могут посетить первые лица государства. Дорожники после сдачи объекта в эксплуатацию приступят к реализации другого стратегического проекта – строительству автомобильной трассы «Таврида» протяженностью 253 км. Она соединит через Керченский мост Крым и Кубань.