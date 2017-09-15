МЧC эвакуировало 10 человек из-за пожара в жилом доме в Петербурге

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Санкт-Петербург, 15 сентября. Десять человек оказались на улице из-за пожара в Московском районе Северной столицы. Горящую квартиру тушили полтора часа.

Инцидент произошел на Московском шоссе в Петербурге, сообщает «Комсомольская правда-Петербург». В 22.15 на пульт дежурного МЧС поступила информация о возникновении возгорания в жилом доме. В двухкомнатной квартире горели кухня и коридор. Огонь бушевал на площади 15 кв. метров.

На борьбу с пожаром было отправлено 12 человек личного состава. Сотрудники МЧС эвакуировали по маршевой лестнице 10 жителей дома. Огонь тушили почти полтора часа, в 23.47 возгорание ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет.