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Происшествия
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Происшествия
МЧC эвакуировало 10 человек из-за пожара в жилом доме в Петербурге
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    МЧC эвакуировало 10 человек из-за пожара в жилом доме в Петербурге

    10:22  15 Сентября 2017  /обновлено: 10:36  15 Сентября 2017
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    МСЧ эвакуировало в Петербурге из-за пожара в жилом доме 10 человек

    Санкт-Петербург, 15 сентября. Десять человек оказались на улице из-за пожара в Московском районе Северной столицы. Горящую квартиру тушили полтора часа. 

    Инцидент произошел на Московском шоссе в Петербурге, сообщает «Комсомольская правда-Петербург». В 22.15 на пульт дежурного МЧС поступила информация о возникновении возгорания в жилом доме. В двухкомнатной квартире горели кухня и коридор. Огонь бушевал на площади 15 кв. метров.

    На борьбу с пожаром было отправлено 12 человек личного состава. Сотрудники МЧС эвакуировали по маршевой лестнице 10 жителей дома. Огонь тушили почти полтора часа, в 23.47 возгорание ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет. 

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    Автор: Алексей Громов
    #пожар #петербург #происшествие #московский район
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