Петербургский КАД застыл в пробке длиной более 10 километров

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Санкт-Петербург, 15 сентября. На Кольцевой автодороге Петербурга утром в пятницу сформировалась пробка, длина которой вскоре превысила 10 километров. Встало внешнее кольцо КАД от проспекта Культуры до Выборгского шоссе.

Как сообщает система «Яндекс.Пробки», плотное скопление автомобилей стоит с утра на Выборгском шоссе. Уже в 8 часов утра плотность движения в городе составила 3 балла, а к 10 она приблизилась к 4 баллам. Пробки образовались в Девяткино, на пересечении проспекта Косыгина с Индустриальным и улицей Передовиков, а также перед Большеохтинским мостом, где движение заблокировали два ДТП. Для того, чтобы проехать некоторые из этих участков, водителям приходится затратить не менее часа.