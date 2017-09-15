Мужчина погиб в ДТП на въезде в Пикалево

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Санкт-Петербург, 15 сентября. Один мужчина погиб и одна женщина получила серьезные травмы в результате ДТП на въезде в расположенный в восточной части Ленинградской области город Пикалево. О ДТП в полицию города сообщили очевидцы.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, пострадавшая в ДТП женщина оказалась жительницей Пикалево. Смертельная авария произошла около 15.30 в четверг. Женщина была доставлена в реанимационное отделение Пикалевской городской больницы с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, ушибом грудной клетки и переломом двух ребер. Сопровождавший ее мужчина, вероятно, муж, погиб на месте ДТП.