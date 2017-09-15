Иномарка рухнула в Фонтанку в центре Петербурга

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Санкт-Петербург, 15 сентября. В Петербурге иномарка упала в Фонтанку. Как стало известно ФАН, инцидент произошел накануне в 03.00 у дома №100 на набережной реки Фонтанки.

Так, безработный гражданин Таджикистана 1997 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Nexia, не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение набережной, с последующим опрокидыванием в реку Фонтанку. В салоне иномарки также находилась пассажирка 2000 года рождения.

В результате ни один человек не пострадал — водитель и несовершеннолетняя самостоятельно выбрались на набережную. В 06.10 автомобиль был извлечен из реки службой МЧС.

