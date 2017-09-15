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Политика
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Общество
Более 10 тыс. человек эвакуировали из-за «телефонных террористов» в Петербурге
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    Более 10 тыс. человек эвакуировали из-за «телефонных террористов» в Петербурге

    9:06  15 Сентября 2017
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    Более 10 тыс. человек эвакуировали из-за «телефонных террористов» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 15 сентября. Вчера в Санкт-Петербурге происходили массовые эвакуации из-за многочисленных сообщений о минировании самых разных объектов — от жилых домов и гостиниц до Смольного и Заксобрания. 

    В общей сложности с трех телефонов поступил 31 звонок. Как стало известно Федеральному агентству новостей, эвакуация проходила в период с 11.18 по 15.27. Больше всего объектов было эвакуировано в Центральном районе Петербурга. В числе прочего были эвакуированы посетители из 18 торговых центров и шести гостиниц и отелей.

    Более 10 тыс. человек эвакуировали из-за «телефонных террористов» в Петербурге

    Общее количество эвакуированных составило 10230 человек. При этом при осмотре в «заминированных» зданиях не было обнаружено каких-либо взрывчатых веществ и взрывных устройств. Полиция занимается поиском телефонных террористов.

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    Автор: Валентин Меликов
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