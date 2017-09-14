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Баклан станет символом «Санкт-Петербург Арены»
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    Баклан станет символом «Санкт-Петербург Арены»

    19:44  14 Сентября 2017
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    Баклан станет символом «Санкт-Петербург Арены»

    Санкт-Петербург, 14 сентября. Баклан станет новым символом стадиона «Санкт-Петербург-Арена», рассказала директор по связям с общественностью клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» Жанна Дембо.

    По ее словам, на стадионе появятся ростовая кукла баклана и указатели-бакланы.

    Заявление вице-губернатора города Игоря Албина о том, что птицы наносят повреждения крыше стадиона, повлияло на решение руководства «Зенита» сделать баклана символом стадиона «Санкт-Петербург-Арена», пишет издание «Ведомости».

    Напомним, ранее Дембо сообщила, что петербургский клуб сделал рекордную выручку стадиону «Санкт-Петербург Арена» — 110 млн рублей.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #петербург #зенит-арена
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