Метро Петербурга ищет кинологов с собаками для досмотра пассажиров

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Санкт-Петербург, 14 сентября. Метрополитен Петербурга объявил конкурс на оказание услуг по выявлению опасных веществ с помощью поисковых собак. Информация о состязании появилась на сайте госзакупок.

Стоимость контракта составит 690 тысяч рублей. Кинологи с собаками будут дежурить возле станции «Технологический институт» с 8 утра до 8 часов вечера, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге». Начало работ стартует 23 октября.

В случае обнаружения опасных веществ кинологи должны будут сообщить об этом в Службу контроля на метрополитене.

Кроме того, на исполнителе лежит ответственность за безопасность посетителей петербургского метрополитена. В частности, кинологи должны защищать людей от собак в случае проявления агрессии.