Не лучший день для шоппинга: петербуржцы следят за открытием «заминированных» ТЦ ​​​​​​​

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Санкт-Петербург, 14 сентября. В Петербурге торговые центры, эвакуированные из-за звонков о «минировании», вновь открывают свои двери для посетителей. Пользователи соцсетей сообщают, что работу уже возобновил ТК «Июнь», «Французский бульвар», «Галерея», «Штрих-код» и «Космос».

Ранее стало известно, что всего в городе были эвакуированы посетители и сотрудники почти 19 ТЦ. В паблике «ДТП и ЧП. Петербург» живо обсуждают произошедшее, выдвигая различные версии относительно того, кто является телефонным террористом.

Большинство участников обсуждения предположили, что звонки поступили из Украины. Кое-кто напомнил, что в эвакуированных ТЦ расположены кинотеатры и связал эвакуацию со скандальной лентой Алексея Учителя «Матильда».

Нашлись и те, кто не стал выдвигать преждевременные версии о виновниках, но даже нашли плюсы в том, что ТЦ на некоторое время приостановили свою работу.

Ранее источник ФАН сообщил, что по предварительным данным, большинство звонков о заминировании ТЦ в Петербурге поступили из Украины.