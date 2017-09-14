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Общество
МЧС предупреждает о сильном ветре в Петербурге 15 сентября
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    МЧС предупреждает о сильном ветре в Петербурге 15 сентября

    17:07  14 Сентября 2017
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    МЧС предупреждает о сильном ветре в Петербурге 15 сентября

    Санкт-Петербург, 14 сентября. МЧС России предупреждает об усилении ветра в Петербурге. Погода серьезно ухудшится уже в пятницу, 15 сентября.

    Порывы шквалистого ветра, особенно в прибрежных районах, будут достигать 15 метров в секунду. Могут пройти небольшие дожди.

    Сотрудники МЧС предупреждают жителей Петербурга об ухудшении погоды. Владельцам авто лучше парковать свои машины в гаражах и не оставлять их возле деревьев и других громоздких конструкций.

    Ранее сообщалось о том, что в Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

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    Автор: Дима Оленин
    #мчс #петербург
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