Матч «Зенита» со «Спартаком» принес «Санкт-Петербург Арене» рекордную выручку

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Санкт-Петербург, 14 сентября. Глава департамента по связям с общественностью футбольного клуба «Зенит» Жанна Дембо сообщила, что клуб сделал рекордную выручку стадиону «Санкт-Петербург Арена» — 110 млн рублей.

По ее словам, цена за билеты на домашние матчи «Зенита» начинается от 200 рублей.

«На матче со «Спартаком» мы собрали рекордную сумму — 110 миллионов, — сообщила Дембо на конференции Baltic Weekend-2017. — В первом сезоне повышать цену на билеты не будем», передает «Комсомольская правда — Петербург».

Ранее сообщалось, что на стадионе на Крестовском острове установят светоотражающие пленки, ультразвуковую защиту, а также дополнительную защиту от птиц.