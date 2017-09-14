Власти Петербурга пригласили жителей города на осенний субботник

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Санкт-Петербург, 14 сентября. Власти Петербурга призвали местных жителей принять участие в осеннем субботнике, который стартует 21 октября. В Смольном отметили, что у муниципальных служб есть ровно месяц, чтобы подготовить город к зиме.

«Дорожники сделают упор на уборку опавших листьев, будут мыть и подметать дороги в интенсивном режиме. Садовникам предстоит очистить от листвы парки, сады скверы. Кроме того, они должны позаботиться о растениях», — сообщает комитет по благоустройству Петербурга.

Как передает «Комсомольская правда — Петербург», после субботника комитет проведет среди жителей Петербурга голосование за звание самого благоустроенного района города.