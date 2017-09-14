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Петербургские ТЦ возобновляют работу после массовой эвакуации
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    Петербургские ТЦ возобновляют работу после массовой эвакуации

    14:15  14 Сентября 2017
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    Петербургские ТЦ возобновляют работу после массовой эвакуации

    Санкт-Петербург, 14 сентября. Крупные торговые центры Петербурга возобновляют работу после эвакуации. Всего сообщения о заминировании в четверг в полдень коснулись почти 17 моллов. К счастью, информация оказалась ложной.

    Одним из первых на проверку был закрыт ТЦ «Июнь» на Индустриальном проспекте, но очевидцы, сообщившие об этом в соцсетях, сначала не придали этому никакого значения. Однако вскоре за ним последовали торговые центры  «Галерея» и «Стокманн», «Миллер», «Атмосфера», «Радуга», «Чкаловский», «Пик», «Космос». 

    Во все ТЦ оперативно прибыли сотрудники полиции и экстренные службы. В настоящее время все комплексы постепенно возобновляют работу. Закрывшийся первым ТЦ «Июнь», отмечает «Комсомольская правда в Петербурге», за ним последовал «Французский бульвар».

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    Автор: Алексей Громов
    #петербург #работа #эвакуация #тц #заминирование
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