Петербургские ТЦ возобновляют работу после массовой эвакуации

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Санкт-Петербург, 14 сентября. Крупные торговые центры Петербурга возобновляют работу после эвакуации. Всего сообщения о заминировании в четверг в полдень коснулись почти 17 моллов. К счастью, информация оказалась ложной.

Одним из первых на проверку был закрыт ТЦ «Июнь» на Индустриальном проспекте, но очевидцы, сообщившие об этом в соцсетях, сначала не придали этому никакого значения. Однако вскоре за ним последовали торговые центры «Галерея» и «Стокманн», «Миллер», «Атмосфера», «Радуга», «Чкаловский», «Пик», «Космос».

Во все ТЦ оперативно прибыли сотрудники полиции и экстренные службы. В настоящее время все комплексы постепенно возобновляют работу. Закрывшийся первым ТЦ «Июнь», отмечает «Комсомольская правда в Петербурге», за ним последовал «Французский бульвар».