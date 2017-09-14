«Озеро» на трассе под Петербургом стало причиной огромной пробки

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Зеленогроск, 14 сентября. Огромная пробка образовалась утром в четверг на трассе в Курортном районе Петербурга. Виной всему стали дожди и канализация.

Инцидент произошел в Зеленогорске. Под железнодорожным мостом на проспекте Ленина ливневые стоки не справились с последствиями ливня. На дороге образовалось настоящее озеро. Жители Ленинградской области сообщают, что его глубина достигает метра. Пользователи в Интернете сразу стали делиться фотографиями.

По сообщениям очевидцев, стоять в многокилометровой пробке водителям приходилось по 30-40 минут. Ситуация осложнялась тем, что из-за воды многие автомобили начинали глохнуть.

Напомним, что всероссийским лидером по росту автомобильных пробок оказался Екатеринбург. Он обогнал даже такие мегаполисы, как Москва и Петербург.