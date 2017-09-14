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В Петербурге 13-летняя пьяная школьница попала в больницу с подозрением на изнасилование
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    В Петербурге 13-летняя пьяная школьница попала в больницу с подозрением на изнасилование

    9:42  14 Сентября 2017
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    В Петербурге 13-летняя пьяная школьница попала в больницу с подозрением на изнасилование

    Санкт-Петербург, 14 сентября. В Красносельском районе Санкт-Петербурга на скамейке обнаружили 13-летнюю школьницу в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские подозревают, что девочку могли изнасиловать.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, девочку 2004 года рождения нашли на скамейке у дома по улице Партизана Германа. Она была доставлена в больницу, где врачи диагностировали острое отравление алкоголем и ссадину носа. Есть подозрение, что пострадавшую могли изнасиловать. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

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    Автор: Борис Любимов
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