В Петербурге 13-летняя пьяная школьница попала в больницу с подозрением на изнасилование

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Санкт-Петербург, 14 сентября. В Красносельском районе Санкт-Петербурга на скамейке обнаружили 13-летнюю школьницу в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские подозревают, что девочку могли изнасиловать.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, девочку 2004 года рождения нашли на скамейке у дома по улице Партизана Германа. Она была доставлена в больницу, где врачи диагностировали острое отравление алкоголем и ссадину носа. Есть подозрение, что пострадавшую могли изнасиловать. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.