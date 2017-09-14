Пенсионер выстрелил в сына из ружья в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 14 сентября. В Ленинградской области пенсионер выстрелил в своего сына. Ссора возникла на почве неприязненных отношений.

Как стало известно ФАН, конфликт произошел в деревне Хилок. 78-летний житель, поругавшись с сыном, выстрелил в него из одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья. 57-летний пострадавший, с огнестрельным ранением в брюшную полость, в тяжелом состоянии госпитализирован в Лужскую ЦРБ. Злоумышленник задержан на месте.

Известно, что с места происшествия были изъяты две бутылки из-под спиртного. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.