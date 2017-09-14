Автомобиль протаранил ограду и рухнул в реку в Петербурге
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Санкт-Петербург, 14 сентября. В ночь на четверг водитель Daewoo Nexia не справился с управлением автомобиля и допустил опрокидывание в Фонтанку в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по городу и Ленинградской области.
По данным ведомства, автомобиль рухнул в реку в ночь на четверг примерно в 03.00.
Согласно предварительным данным, водитель, скорее всего, не справился с управлением, и автомобиль, протаранив ограду, упал в воду.
Отмечается, что водитель сумел самостоятельно выбраться из реки, отделавшись небольшими ссадинами.
В настоящее время причины и детали дорожно-транспортного происшествия уточняются.