Куски фасада обрушились на иномарку в Петербурге

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Санкт-Петербург, 14 сентября. В Северной столице фасад дома обрушился прямо на припаркованную машину. Куски старинной лепнины отвалились с третьего этажа здания.

Как стало известно, инцидент произошел на Владимирском проспекте. Об этом сообщили очевидцы, которые разместили в социальных сетях фотографии.

В группе «ДТП и ЧП» пользователи сочувствуют владельцу и раздумывают, можно ли получить компенсацию, если автомобиль был припаркован в неправильном месте. По счастливой случайности, в результате происшествия никто не пострадал.

Подобные случаи периодически происходят в Санкт-Петербурге. Напомним, что ранее часть исторического здания обрушилась на крышу Volkswagen Touareg.