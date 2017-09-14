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ФСБ пришла с обысками к генподрядчику «Лахта-центра» в Петербурге
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    ФСБ пришла с обысками к генподрядчику «Лахта-центра» в Петербурге

    7:46  14 Сентября 2017
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    ФСБ пришла с обысками к генподрядчику «Лахта-центра» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 14 сентября. Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пришли с обыском к генподрядчику комплекса «Лахта-центр» Renaissance Construction.

    Как отметили в пресс-службе ведомства, следственные действия в отношении компании были. Результаты их пока не сообщаются.

    Как пишет Газета.ru, следственные действия проводились по делу о незаконном выводе за рубеж свыше 100 миллиардов рублей. Отмечается, что уголовное дело открыто по статье 193.1 УК.

    Ранее сообщалось, что Петербургу и Ленобласти требуется 28,3 миллиардов рублей на исполнение 13 проектов по развитию дорожной инфраструктуры.

    ФСБ пришла с обысками к генподрядчику «Лахта-центра» в Петербурге

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    Автор: Алексей Громов
    #фсб
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