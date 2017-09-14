Радио «Комсомольская правда» открыло вещание в Петербурге

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Санкт-Петербург, 14 сентября. В Северной столице начнет вещание радио «Комсомольская правда». Это будет площадка не только для новостей, но и для дискуссий.

Участвовать в обсуждении наравне с экспертами смогут все жители Петербурга. Заявить о своей позиции можно, всего лишь сделав телефонный звонок, сообщает «Комсомольская правда».

Последние новости города на Неве будут звучать в эфире на 15-й минуте каждого часа по будням с 08.00 до 20.00. Каждый вечер с 18.00 до 19.00 в прямом эфире слушателей будет ждать программа «Картина дня».

Слушать радио «Комсомольская правда» можно не только в Интернете, но и через мобильное приложение «Радио Комсомольская правда», которое можно бесплатно скачать в AppStore и Google Play Market.