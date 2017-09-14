Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Алеппо: в освобожденный от боевиков город возвращаются мирные жители
Общество
Радио «Комсомольская правда» открыло вещание в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Радио «Комсомольская правда» открыло вещание в Петербурге

    7:47  14 Сентября 2017
    54

    Радио «Комсомольская правда» открыло вещание в Петербурге

    Санкт-Петербург, 14 сентября. В Северной столице начнет вещание радио «Комсомольская правда». Это будет площадка не только для новостей, но и для дискуссий.

    Участвовать в обсуждении наравне с экспертами смогут все жители Петербурга. Заявить о своей позиции можно, всего лишь сделав телефонный звонок, сообщает «Комсомольская правда».

    Последние новости города на Неве будут звучать в эфире на 15-й минуте каждого часа по будням с 08.00 до 20.00. Каждый вечер с 18.00 до 19.00 в прямом эфире слушателей будет ждать программа «Картина дня».

    Слушать радио «Комсомольская правда» можно не только в Интернете, но и через мобильное приложение «Радио Комсомольская правда», которое можно бесплатно скачать в AppStore и Google Play Market.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #петербург #радио #комсомольская правда
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 144

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        1191

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        3640

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2793

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        23130
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11   14 Сентября 2017
        165
        Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

        Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

        10:26   14 Сентября 2017
        965
        В Минобороны объяснили смысл названия российско-белорусских учений «Запад-2017»

        В Минобороны объяснили смысл названия российско-белорусских учений «Запад-2017»

        7:40   14 Сентября 2017
        1899
        Госдеп поддержал идею Путина о размещении сил ООН в зоне конфликта в Донбассе

        Госдеп поддержал идею Путина о размещении сил ООН в зоне конфликта в Донбассе

        6:59   14 Сентября 2017
        7078