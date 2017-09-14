Депутат от «Парнаса» купил галстук 18+ для походов в закс Петербурга

В Избранное

Санкт-Петербург, 14 сентября. Требование спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова не пускать в здание Заксобрания мужчин без галстуков было встречено с большим возмущением — в первую очередь самих депутатов, к которым теперь не могут прорваться посетители, явившиеся без официальной формы одежды. Разумеется, не могло обойтись и без юмористической реакции — так, муниципальный депутат от «Парнаса» Даниил Кен приобрел себе для походов в закс галстук весьма фривольного содержания.

Галстук продал во «внезапном интернет-аукционе» в Facebook известный петербургский эколог Александр Карпов. Начальная стоимость лота галстука, на котором изображены нежно-голубые свинки, занимающиеся сексом в различных позах, составила 500 рублей. Всего за несколько часов цена выросла в семь раз, и галстук был продан Даниилу Кену за 3510 рублей. Эти деньги будут перечислены в фонд помощи задержанным в Петербурге