Генконсульство США в Санкт-Петербурге осталось без парковки

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Санкт-Петербург, 13 сентября. Американские дипломаты, работающие в генеральном консульстве в Санкт-Петербурге, лишились автомобильной парковки. На ее месте были устроены пешеходный переход и разворот.

Парковка американской дипмиссии была расположена на Фурштатской улице. Отмечается, что местные жители в течение многих лет просили убрать ее, однако до недавнего времени их жалобы оставались без ответа, пишет газета «Известия».

Напомним, что собственной парковки ранее лишились американские и британские дипломаты в Екатеринбурге. В свою очередь, служба по контролю качества воздуха в Сан-Франциско заявило, что сотрудники российской дипмиссии нарушили нормы по сжиганию мусора. Отмечается, что ведомство не проводило экспертиз, а сделало вывод лишь по цвету дыма.