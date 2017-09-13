Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Дети из Чечни, спасенные в Ираке, пробыли в Мосуле больше года
Общество
Детское пособие в Петербурге предложили повысить в 70 раз
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Детское пособие в Петербурге предложили повысить в 70 раз

    18:17  13 Сентября 2017
    74

    Детское пособие в Петербурге предложили повысить в 70 раз

    Санкт-Петербург, 13 сентября. Депутаты Заксобрания Петербурга предлагают повысить пособие по уходу за ребенком до трех лет до 3,5 тысяч рублей в месяц и заявили о намерении обратиться с инициативой к федеральному центру.

    Петербургские парламентарии хотят добиться выплат матерям по уходу за ребенком возрастом до трех лет половины от минимального размера оплаты труда – до 3,5 тысяч рублей, что равняется 70-кратному размеру действующего пособия.

     Депутаты считают текущие выплату «смехотворными», поскольку на одного ребенка государство ежемесячно выплачивает всего 50 рублей. При одобрении постановления документ передадут на рассмотрение Госдумы РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    #петербург #детское пособие
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017 717

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        3390

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2710

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        22121

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3584
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Москве возбудили уголовное дело после анонимных звонков о минировании‍

        В Москве возбудили уголовное дело после анонимных звонков о минировании‍

        19:55   13 Сентября 2017
        260
        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21   13 Сентября 2017
        717
        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        14:06   13 Сентября 2017
        8069
        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        13:29   13 Сентября 2017
        357