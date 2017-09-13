Детское пособие в Петербурге предложили повысить в 70 раз

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Санкт-Петербург, 13 сентября. Депутаты Заксобрания Петербурга предлагают повысить пособие по уходу за ребенком до трех лет до 3,5 тысяч рублей в месяц и заявили о намерении обратиться с инициативой к федеральному центру.

Петербургские парламентарии хотят добиться выплат матерям по уходу за ребенком возрастом до трех лет половины от минимального размера оплаты труда – до 3,5 тысяч рублей, что равняется 70-кратному размеру действующего пособия.

Депутаты считают текущие выплату «смехотворными», поскольку на одного ребенка государство ежемесячно выплачивает всего 50 рублей. При одобрении постановления документ передадут на рассмотрение Госдумы РФ.