В Петербурге появилась возможность оплаты проезда картой «Мир»

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Санкт-Петербург, 13 сентября. Жители Петербурга теперь могут оплатить проезд в метро с помощью карты «Мир».

«Бесконтактные карты «Мир» в качестве проездных можно будет использовать с середины сентября. Эквайером проекта выступает банка «Санкт-Петербург», — сообщила пресс-служба банка «Комсомольской правде в Петербурге».

Стоимость оплаты проезда по карте «Мир» эквивалентна стоимости одного жетона в метро.

Отмечается, что использовать карту «Мир» можно в любом случае, даже если она была приобретена не в Петербурге. Главное, чтобы у карты была опция бесконтактной оплаты.

Держатели карт «Мир» смогут ее использовать на всех 67 станциях метро Петербурга.