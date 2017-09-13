Съезд с КАД на Парашютную улицу в Петербурге временно закрыли
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Санкт-Петербург, 13 сентября. Съезд с кольцевой на Парашютную улицу в Петербурге закрыли на три дня по причине ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Северо-Запад».
Отмечается, что участок КАД на 129-м километре внешнего кольца закроют с 12 по 15 сентября.
Транспортное движение по съезду будет временно перекрыто в течение трех суток, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».
В течение этого времени планируется ремонт износа проезжей части.
Ранее стало известно, что движение транспорта в Москве будет ограничено из-за работ по прокладке сетей.