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Съезд с КАД на Парашютную улицу в Петербурге временно закрыли
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    Съезд с КАД на Парашютную улицу в Петербурге временно закрыли

    15:03  13 Сентября 2017
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    Съезд с КАД на Парашютную улицу в Петербурге временно закрыли

    Санкт-Петербург, 13 сентября. Съезд с кольцевой на Парашютную улицу в Петербурге закрыли на три дня по причине ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Северо-Запад».

    Отмечается, что участок КАД на 129-м километре внешнего кольца закроют с 12 по 15 сентября.

    Транспортное движение по съезду будет временно перекрыто в течение трех суток, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Съезд с КАД на Парашютную улицу в Петербурге временно закрыли

    В течение этого времени планируется ремонт износа проезжей части. 

    Ранее стало известно, что движение транспорта в Москве будет ограничено из-за работ по прокладке сетей. 

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    Автор: Дана Балан
    #петербург #кад #движение
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