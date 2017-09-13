Пациентка чуть не сгорела заживо во время операции в Петербурге

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Санкт-Петербург, 13 сентября. Жительница Петербурга получила сильные ожоги во время операции в ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Вредена», сообщает пресс-служба управления регионального СК.

Инцидент произошел 8 сентября.

Как стало известно, во время проведения платной операции произошло воспламенение медицинской простыни. В результате пациентка получила ожог открытым пламенем 2 и 3 степени. В данный момент она находится в реанимации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия. Расследование дела продолжается, передает «Комсомольская правда в Петербурге».