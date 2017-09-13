Разъярённый бык убил пастуха в Ленинградской области

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Санкт-Петербург, 13 сентября. На ферме в деревне Чернавино Волховского района Ленинградской области произошла трагедия. Разъяренный бык разорвал пожилого пастуха.

Как стало известно ФАН, на территории животноводческого хозяйства было найдено тело мужчины с множественными ранами в височной области. По предварительным данным, инцидент произошел, когда пастух начал загонять быка в стойло. Животное пришло в ярость и напало на мужчину. Рогами бык нанес своей жертве множественные удары в голову и распорол грудную клетку.

В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. По факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку.