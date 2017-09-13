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Общество
Спикер петербургского ЗакСа обещал наказать депутатов «без штанов»
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    Спикер петербургского ЗакСа обещал наказать депутатов «без штанов»

    14:12  13 Сентября 2017
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    Спикер петербургского ЗакСа обещал наказать депутатов «без штанов»

    Санкт-Петербург, 13 сентября. Председатель городского парламента Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров запретил являться в здание законодательного собрания «в тапочках, шортах и халатах», категорически требуя от депутатов, служащих и посетителей соблюдения дресс-кода. Ограничения вызвали возмущение у многих петербургских депутатов — к ним не могут пройти посетители, явившиеся без официальной формы одежды.

    Депутат от «Яблока» Борис Вишневский рассказал, например, что из-за новых правил на встречу с главой комиссии ЗакСа не смог пройти начальник госпиталя ветеранов войны — у него не оказалось галстука.

    «Я снял свой галстук и отдал ему — меня они обязаны пропускать даже без штанов. Тогда только его пропустили. Галстук он тут же вернул, пройдя через турникет», — рассказал Вишневский.

    Спикер петербургского ЗакСа обещал наказать депутатов «без штанов»

    Возмущение депутатов не тронуло спикера Заксобрания. В беседе с газетой «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» он в категоричной форме потребовал соблюдать дресс-код в парламенте.

    «В Законодательном Собрании не должно быть никого в шлепанцах, тапочках, халатах, шортах. Как только перестаем мало-мальски обращать на это внимание, появляется то, что я перечислил. Подчеркиваю, сотрудники аппарата выполняют распоряжение председателя. А когда какой-нибудь депутат попытается пройти без штанов, я попрошу охрану позвать меня, и вы увидите, что тогда будет», — объявил Макаров.

     Спикер петербургского ЗакСа обещал наказать депутатов «без штанов»

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    Автор: Валентин Меликов
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