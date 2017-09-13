 Спикер петербургского ЗакСа обещал наказать депутатов «без штанов»

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Санкт-Петербург, 13 сентября. Председатель городского парламента Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров запретил являться в здание законодательного собрания «в тапочках, шортах и халатах», категорически требуя от депутатов, служащих и посетителей соблюдения дресс-кода. Ограничения вызвали возмущение у многих петербургских депутатов — к ним не могут пройти посетители, явившиеся без официальной формы одежды.

Депутат от «Яблока» Борис Вишневский рассказал, например, что из-за новых правил на встречу с главой комиссии ЗакСа не смог пройти начальник госпиталя ветеранов войны — у него не оказалось галстука.

«Я снял свой галстук и отдал ему — меня они обязаны пропускать даже без штанов. Тогда только его пропустили. Галстук он тут же вернул, пройдя через турникет», — рассказал Вишневский.

Возмущение депутатов не тронуло спикера Заксобрания. В беседе с газетой «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» он в категоричной форме потребовал соблюдать дресс-код в парламенте.