Двадцать человек эвакуировали из горящего дома в Петербурге

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Санкт-Петербург, 13 сентября. Пожар произошел в одном из жилых домов Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 6.05 по мск. Оказалось, что в четырехэтажном здании сгорела кровля на площади 100 квадратных метров. В результате эвакуировали 20 человек.

В 7.08 пожар уже был локализирован. Информации о пострадавших не поступало.

По информации издания «Политэксперт», в ликвидации пожара участвовали 20 единиц техники и 76 человек личного состава, в том числе представители МЧС.