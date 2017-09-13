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Общество
Генпрокуратуру просят проверить баттл Oxxxymiron и Гнойного на экстремизм
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    Генпрокуратуру просят проверить баттл Oxxxymiron и Гнойного на экстремизм

    12:24  13 Сентября 2017
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    Генпрокуратуру попросили проверить баттл Oxxxymiron и Гнойного на экстремизм

    Санкт-Петербург, 13 сентября. Депутат Заксобрания Петербурга Андрей Анохин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить нашумевший баттл между Oxxxymiron и Гнойным на наличие признаков экстремизма, призывов к разжиганию межнациональной розни и оскорбления чувств верующих.

    Петербургский парламентарий в своем обращении предложил проверить баттл рэперов для утверждения правил подобных мероприятий и предотвращения нарушений законодательства. Анохин утверждает, что с интересом наблюдал за поединком Oxxxymiron и Гнойного и не имеет претензий к ним. 

    «Но есть большое желание, чтобы это было проверено с точки зрения закона представителями государственной власти, чтобы мы понимали степень нашей ответственности и то, насколько свободными мы можем быть в рэп-баттлах», — говорится в его запросе, оказавшемся в распоряжении RT.

    Генпрокуратуру попросили проверить баттл Oxxxymiron и Гнойного на экстремизм

    Депутат призвал определить рамки рэп-баттлов еще и для того, чтобы парламентарии и сами могли бы устраивать подобные поединки и приблизиться к современной молодежи. 

    «Может ли, например, депутат в такой же свободной форме, как Гнойный, заявлять о тех или иных позициях? Мы бы хотели понять позицию прокурора, чтобы не попасть под какие-либо санкции после поединка», — добавил он.

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    Автор: Борис Любимов
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