Генпрокуратуру просят проверить баттл Oxxxymiron и Гнойного на экстремизм

В Избранное

Санкт-Петербург, 13 сентября. Депутат Заксобрания Петербурга Андрей Анохин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить нашумевший баттл между Oxxxymiron и Гнойным на наличие признаков экстремизма, призывов к разжиганию межнациональной розни и оскорбления чувств верующих.

Петербургский парламентарий в своем обращении предложил проверить баттл рэперов для утверждения правил подобных мероприятий и предотвращения нарушений законодательства. Анохин утверждает, что с интересом наблюдал за поединком Oxxxymiron и Гнойного и не имеет претензий к ним.

«Но есть большое желание, чтобы это было проверено с точки зрения закона представителями государственной власти, чтобы мы понимали степень нашей ответственности и то, насколько свободными мы можем быть в рэп-баттлах», — говорится в его запросе, оказавшемся в распоряжении RT.

Депутат призвал определить рамки рэп-баттлов еще и для того, чтобы парламентарии и сами могли бы устраивать подобные поединки и приблизиться к современной молодежи.