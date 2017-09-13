Труп неизвестной женщины найден под Петербургом
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Санкт-Петербург, 13 сентября. Труп неизвестной женщины нашли на улице под Петербургом. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах Ленинградской области, во вторник в полицию поступило сообщение от женщины, которая рассказала о найденном трупе.
Прибывшие на место сотрудники полиции нашли труп, который лежал на земле возле лавочки в городе Сестрорецк. Женщина лежала без признаков жизни.
Причина гибели женщины устанавливается. Полиция начала расследование дела.
Ранее сообщалось, что жительница Ленобласти нашла заплесневелый труп на заброшенной даче.