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Политика
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Труп неизвестной женщины найден под Петербургом
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    Труп неизвестной женщины найден под Петербургом

    9:41  13 Сентября 2017
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    Труп неизвестной женщины найден под Петербургом

    Санкт-Петербург, 13 сентября. Труп неизвестной женщины нашли на улице под Петербургом. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах Ленинградской области, во вторник в полицию поступило сообщение от женщины, которая рассказала о найденном трупе.

    Прибывшие на место сотрудники полиции нашли труп, который лежал на земле возле лавочки в городе Сестрорецк. Женщина лежала без признаков жизни.

    Причина гибели женщины устанавливается. Полиция начала расследование дела.

    Ранее сообщалось, что жительница Ленобласти нашла заплесневелый труп на заброшенной даче. 

    Труп неизвестной женщины найден под Петербургом

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    Автор: Алия Садыкова
    #труп #полиция
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