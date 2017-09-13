Жительница Ленобласти нашла заплесневелый труп на заброшенной даче

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Санкт-Петербург, 13 сентября. Жительница Ленинградской области обнаружила заплесневелый труп неизвестного мужчины в заброшенном дачном доме.

Инцидент произошел 12 сентября в городе Шлиссельбург. По информации источника ФАН, женщина увидела труп в окно дачного дома во время сбора ягод на заброшенных огородах.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность погибшего. Им оказался мужчина 1967 года рождения. Труп без признаков насильственной смерти был направлен в морг.