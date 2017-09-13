Хулиган случайно застрелил прохожего в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 13 сентября. Стражи порядка Ленинградской области задержали мужчину, который из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов в прохожего.

Инцидент произошел во вторник вечером в поселке Новое Девяткино. Неработающий гражданин произвел пять выстрелов из карабина «Сайга». Пули попали в мужчину, который оказался рядом.

Бригада медиков зафиксировала смерть пострадавшего от огнестрельного ранения в шею. Хулиган скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.