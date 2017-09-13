Зверское убийство: неизвестный зарезал и сжег женщину в Петербурге

В Избранное

Санкт-Петербург, 13 сентября. В Петербурге неизвестный злоумышленник зарезал и поджег женщину.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в минувший вторник в 22.30 в своей квартире с проникающим колото-резаным ранением живота и термическим ожогом 80% поверхности тела был найден труп женщины 1982 года рождения.

Выясняются все обстоятельства и причины трагедии.

Труп направлен в морг для установления точной причины смерти.

Напомним, в конце августа житель Ижевска зарезал собутыльника и поджег его вместе с домом.