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Около 100 тысяч человек прошли крестным ходом в Петербурге
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    Около 100 тысяч человек прошли крестным ходом в Петербурге

    8:35  13 Сентября 2017
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    Около 100 тысяч человек прошли крестным ходом в Петербурге

    Санкт-Петербург, 13 сентября. В Северной столице прошел крестный ход, приуроченный к дню перенесения мощей святого князя Александра Невского. В мероприятии участвовали примерно 100 тыс. человек.

    Отмечается, что верующие прошли по Невскому проспекту от Казанского собора к площади Александра Невского.

    «В 2017 году крестный ход возглавил правящий архиерей — митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий», — рассказала глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

    Стоит отметить, что крестный ход проходит в Северной столице в пятый раз. 

    15 Фото.
    15 Фотографий
    Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко
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    Автор: Дана Балан
    #петербург #крестный ход
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