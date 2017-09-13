Около 100 тысяч человек прошли крестным ходом в Петербурге

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Санкт-Петербург, 13 сентября. В Северной столице прошел крестный ход, приуроченный к дню перенесения мощей святого князя Александра Невского. В мероприятии участвовали примерно 100 тыс. человек.

Отмечается, что верующие прошли по Невскому проспекту от Казанского собора к площади Александра Невского.

«В 2017 году крестный ход возглавил правящий архиерей — митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий», — рассказала глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

Стоит отметить, что крестный ход проходит в Северной столице в пятый раз.