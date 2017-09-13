Не прошли дресс-код: в Заксобрание Петербурга перестали пускать без галстука
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Петербург, 13 сентября. Депутаты Законодательного собрания бьют тревогу – в городской парламент перестали пускать мужчин без галстука.
Как сообщают «Известия», на днях в ЗакС не могли пройти помощник депутата Германа Локтева и начальник госпиталя ветеранов войны Максим Кабанов. Причина — отсутствие галстука у мужчин.
При этом, как сообщает пресс-служба парламента, введение дресс-кода действительно имело место быть. Однако – оно касается непосредственно государственных служащих, при этом на посетителей и тем более журналистов оно не распространятся.