Не прошли дресс-код: в Заксобрание Петербурга перестали пускать без галстука

В Избранное

Петербург, 13 сентября. Депутаты Законодательного собрания бьют тревогу – в городской парламент перестали пускать мужчин без галстука.

Как сообщают «Известия», на днях в ЗакС не могли пройти помощник депутата Германа Локтева и начальник госпиталя ветеранов войны Максим Кабанов. Причина — отсутствие галстука у мужчин.

При этом, как сообщает пресс-служба парламента, введение дресс-кода действительно имело место быть. Однако – оно касается непосредственно государственных служащих, при этом на посетителей и тем более журналистов оно не распространятся.