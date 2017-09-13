Петербургская школа «Зенита» получила отвечающий требованиям ФИФА стадион

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Санкт-Петербург, 13 сентября. Новый современный стадион, отвечающий требованиям Международной федерации футбола, был передан специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Зенит». Об этом сообщил губернатор города Георгий Полтавченко.

По его словам, арена полностью отвечает требованиям ФИФА.

Поле уже прошло «проверку боем» — в ходе проведения Кубка конфедераций-2017 на нем тренировались некоторые сборные, которым понравился стадион, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Стадион «Турбостроитель», расположенный на проспекте Металлистов, прошел полную реконструкцию. На нем есть два корпуса с помещениями для футболистов, тренерского штаба и технического персонала, медиацентр и другие помещения.

Газон оснащен системой подогрева и автоматическим поливом.