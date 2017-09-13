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Самый уютный сад выбрали в Петербурге
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    Самый уютный сад выбрали в Петербурге

    7:44  13 Сентября 2017
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    Самый уютный сад выбрали в Петербурге

    Санкт-Петербург, 13 сентября. В Петербурге завершился конкурс «Уютный сад», самым уютным в Северной столице признали сквер на Среднеохтинском проспекте.

    Лучшим «садом цветов» Петербурга жюри назвали расположенный в Калининском районе на пересечении, ул. Ольги Форш, Демьяна Бедного и пр. Просвещения сад, в котором растет почти 120 тысяч цветов. Самым «креативным» зеленым пространством города признали парк на пересечении Петербургского и Пулковского шоссе.

    В номинации «Исторический сад» победил Ново-Манежный сквер на Манежной площади. Сквер на Московском проспекте стал лучшим в категории «Сад плюс».

    Напомним, накануне в Санкт-Петербурге прошел крестный ход противников фильма Алексея Учителя «Матильда». По оценкам городского ГУ МВД на шествие пришли около 100 тысяч человек, сообщает Газета.ru.

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    Автор: Виталий Малясев
    #петербург #парк
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