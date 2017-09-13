Автомобиль в Петербурге протаранил остановку с людьми

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Санкт-Петербург, 13 сентября. Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на проспекте Ветеранов. Белая иномарка, за рулем которой находился 19-летний молодой человек, въехала в остановку. До этого во время движения она задела троллейбус, а потом другой автомобиль.

В результате инцидента пострадали три человека: двое мужчин и одна женщина. В тяжелом состоянии они были госпитализированы.

Причины аварии сейчас устанавливаются. По словам очевидцев, водитель не был пьян.