Спикер петербургского ЗакСа назвал Россию «последней надеждой бога»

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Санкт-Петербург, 12 сентября. Выступая на крестном ходу на Невском проспекте, спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров назвал Россию «последней надеждой бога на Земле».

«Россия — последняя надежда бога на планете Земля, а Господь незримо ограждает Россию от недругов и хранит ее для небесного волеизъявления», – заявил Макаров, обратившись к верующим.

По мнению спикера ЗакСа, проблемы в России начались после гибели царя Николая II, так как раньше страна была «непобедимой», благодаря авторитету монарха.

Напомним, что 12 сентября в Санкт-Петербурге прошел многотысячный крестный ход в память о перенесении мощей святого князя Александра Невского. По Невскому проспекту прошли около 100 тысяч человек.