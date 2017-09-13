Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Дети из Чечни, спасенные в Ираке, пробыли в Мосуле больше года
Общество
Станцию метро «Спасская» в Петербурге проверяют из-за подозрительного предмета
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Станцию метро «Спасская» в Петербурге проверяют из-за подозрительного предмета

    18:21  13 Сентября 2017  /обновлено: 18:22  13 Сентября 2017
    37

    Станцию метро «Спасская» в Петербурге проверяют из-за подозрительного предмета

    Санкт-Петербург, 13 сентября. Станция метро «Спасская» закрыта в Петербурге из-за бесхозного предмета. В настоящее время ее проверяют, сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

    «В 18.13 закрыт вестибюль ст. «Спасская», бесхозный предмет. Выход через «Сенную» и «Садовую», — говорится в сообщении.

    Ранее в в среду в Северной столице на проверку закрывали станции метро «Петроградская», «Владимирская», «Старая деревня» и «Площадь Ленина».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Катерина Михайдили
    #петербург #метро #спасская
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017 721

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        3391

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2710

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        22125

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3587
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Москве возбудили уголовное дело после анонимных звонков о минировании‍

        В Москве возбудили уголовное дело после анонимных звонков о минировании‍

        19:55   13 Сентября 2017
        260
        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21   13 Сентября 2017
        721
        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        14:06   13 Сентября 2017
        8070
        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        13:29   13 Сентября 2017
        359