Станцию метро «Спасская» в Петербурге проверяют из-за подозрительного предмета

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Санкт-Петербург, 13 сентября. Станция метро «Спасская» закрыта в Петербурге из-за бесхозного предмета. В настоящее время ее проверяют, сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

«В 18.13 закрыт вестибюль ст. «Спасская», бесхозный предмет. Выход через «Сенную» и «Садовую», — говорится в сообщении.

Ранее в в среду в Северной столице на проверку закрывали станции метро «Петроградская», «Владимирская», «Старая деревня» и «Площадь Ленина».