Дом Иоффе на Пяти углах в Петербурге освободили от незаконной рекламы

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Санкт-Петербург, 12 сентября. Доходный дом купца Иоффа на Пяти углах в Петербурге очистили от наружной рекламы и кондиционеров. Об освобождении «Дома с башенкой» от незаконных рекламных вывесок сообщили в региональном УФССП.

Приставы уточнили, что вывеску кофейни и кондиционеры на фасаде здания на улице Рубинштейна установили незаконно, поскольку дом был включен в госреестр объектов культурного наследия, пишет «Комсомольская правда в Петербурге».

Обязать демонтировать настенные вывески и наружние блоки системы кондиционирования ООО "Эридан А" ранее обязал Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, однако ответчик этого не сделал.

После того, как сроки для добровольного исполнения истекли, приставы прибыли на объект с проверкой. После подтверждения проведения работ, исполнительное производство было окончено.

