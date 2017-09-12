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Дом Иоффе на Пяти углах в Петербурге освободили от незаконной рекламы
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    Дом Иоффе на Пяти углах в Петербурге освободили от незаконной рекламы

    16:18  12 Сентября 2017
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    Дом Иоффе на Пяти углах в Петербурге освободили от незаконной рекламы

    Санкт-Петербург, 12 сентября. Доходный дом купца Иоффа на Пяти углах в Петербурге очистили от наружной рекламы и кондиционеров. Об освобождении «Дома с башенкой» от незаконных рекламных вывесок сообщили в региональном УФССП.

    Приставы уточнили, что вывеску кофейни и кондиционеры на фасаде здания на улице Рубинштейна установили незаконно, поскольку дом был включен в госреестр объектов культурного наследия, пишет «Комсомольская правда в Петербурге».

    Обязать демонтировать настенные вывески и наружние блоки системы кондиционирования  ООО "Эридан А" ранее обязал Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, однако ответчик этого не сделал. 

    После того, как сроки для добровольного исполнения истекли, приставы прибыли на объект с проверкой. После подтверждения проведения работ, исполнительное производство было окончено.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #реклама #дом иоффе #дом с башенкой #кондиционеры
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