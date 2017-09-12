Долгострои ГК «Город» в Петербурге завершит «ЛенСпецСМУ»

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Санкт-Петербург, 12 сентября. Власти северной столицы объявили, что за строительство второй очереди долгостроев ГК «Город» возьмется строительный холдинг «ЛенСпецСМУ». Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Правительство Петербурга решит вопрос с долгостроями ГК «Город», по словам вице-губернатора Игоря Албина, проблему разделят на три блока. До конца сентября будет запущена работа лифтов в ЖК «Ленинский парк». Второй блок – порядка двух тысяч квартир будут достраиваться компанией «ЛенСпецСМУ» при поддержке «Банка Санкт-Петербург».

Согласно расчетам властей северной столицы, работа будет завершена в первом квартале будущего года. Ситуация с долевым строительством третьей очереди пока еще решается. Порядка 500 человек должны были вселиться в дом на улице Оптиков, они могут быть расселены в другие дома, пишет «Комсомольская правда – в Петербурге».