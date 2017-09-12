Труп молодого мужчины с голыми ногами нашли на улице в Петербурге

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Санкт-Петербург, 12 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга выясняют обстоятельства смерти мужчины в Московском районе города. Об этом сообщила во вторник корреспондент ФАН.

Инцидент произошел на Пулковской улице. Согласно предварительной информации, на асфальте около дома 10 лежит тело мужчины с голыми ногами. Место происшествия уже оцепили полицейские.

Напомним, ранее стало известно о том, что спасатели выловили из Невы тело пожилого мужчины. Правоохранители пытаются установить личность погибшего.