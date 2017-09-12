Пассажиров «Пулково» сняли с рейса из-за поддельных багажных квитанций

В Избранное

Санкт-Петербург, 12 сентября. Излишне доверчивые пассажиры в петербургском аэропорту «Пулково» лишились возможности улететь своими рейсами, после того как «сэкономили», купив квитанции на оплату тяжелого багажа не в багажной кассе, а у некого предприимчивого молодого человека. На данный момент 17-летний мошенник, продававший квитанции на оплату багажа по «акционной цене», уже задержан.

Юный мошенник предлагал багажные квитанции от имени одной из международных авиакомпаний.

«Из-за неправомерного поведения молодого человека пассажиры, которые приобрели у него подложные квитанции, были отстранены от полета», — сообщили в управлении на транспорте МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В отношении излишне предприимчивого юноши возбуждено уголовное дело за «приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «мошенничество», отмечает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».