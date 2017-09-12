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Шествие в честь Александра Невского остановило движение в центре Петербурга
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    Шествие в честь Александра Невского остановило движение в центре Петербурга

    15:38  12 Сентября 2017
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    Шествие в честь Александра Невского остановило движение в центре Петербурга

    В Петербурге, на отвоеванной когда-то у шведов земле, с повеления основателя города Петра Великого раз в год чествуется его предшественник в деле укрепления Руси и борьбе со шведским государством — князь Александр Невский. Через три года после заключения со шведами Ништадтского мира (30 августа 1720-1721 гг по старому стилю), в тот же самый день Петр I лично вел галеру с мощами святого князя от устья Ижоры до Александро-Невского монастыря, а за весла посадил первых сановников империи.

    По его указу (а указы Петра в его городе беспрекословно чтут до сих пор) день переноса мощей Александра Невского празднуется на Руси каждое 30 августа. По новому стилю это 12 сентября, и выглядит эта церемония тоже совершенно в новом стиле современного Петербурга. Смотрите фоторепортаж Федерального агентства новостей с крестного хода в честь переноса мощей святого благоверного князя Александра Невского.

    Иностранные туристы уже всему подивились в Питере, но сегодня здесь происходит нечто совсем для них запредельное. Главная улица большого города в 11 часов буднего дня закрывается для автомобилей и общественного транспорта, по городу разливается звон колоколов, и от Казанского собора целый час идет по Невскому проспекту бесконечный и пестрый русский народ. Идет с пением, с молитвами, с иконами и плакатами. Помимо образов Александра Невского, которого вспоминают в этот день, многие участники крестного хода несут иконы Николая II — он сейчас вновь у всех на устах благодаря одновременно столетию политического переворота 1917 года и скандалу вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда». Главный герой сегодняшнего православного шествия — князь Александр Невский — в советское время был представлен довольно однобоко, исключительно как воин-победитель.

    15 Фото.
    15 Фотографий
    Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

    Действительно, русский правитель известен в военной истории как полководец, не проигравший ни одной битвы. До четырехлетнего возраста сын Ярослава Всеволодовича воспитывался мамками и няньками, а потом началось воспитание настоящего воина — княжича подстригли, ему вручили длинный взрослый меч и посадили на коня. Уже в семь лет Александр стал наместником в Новгороде, а после ссоры его брата Андрея с ордынскими баскаками и бегства родственника перенял у него Киевский престол. Так тонко уладил он отношения с Золотой Ордой, что в нем увидели и талантливого дипломата.

    Русь досталась Александру Невскому в непростое время — слабая, разрозненная, под игом Орды. К тому же, с севера постоянно атаковали другие народы. Первой серьезной битвой двадцатилетнего князя стала битва со шведами, за которую так полюбил Александра его великий преемник Петр I. В 1240 году шведы, стремясь захватить Новгородскую область, вошли в Неву. Князь собрал дружину, объединился с жителями Ладоги и первым напал на шведский лагерь, разгромив противника. Из этой битвы он вышел уже славным князем Александром Невским, который доказал, что Русь способна защищать свои границы.

    Еще одну знаменитую победу князь одержал в 1242 году на Чудском озере, окружив и разбив крестоносцев. Хотя Русь еще оставалась под гнетом монголов, свои северо-западные границы благодаря Александру Невскому она обозначила жестко. С Ордой князь вел себя дипломатично, понимая, что пока не время восставать против нее — даже посадил собственного сына Василия в темницу за нежелание платить дань, а сам вымаливал прощение за мятежный Новгород. Заодно выпросил себе право самостоятельно, без баскаков, собирать дань на своей территории — так что явно не только в битве был хорош русский правитель, но и в переговорах с врагом. По одной из версий, именно ордынцы отравили Александра Невского, потому что начали опасаться столь умного, отважного противника, умеющего повернуть ситуацию в нужную сторону.

    Икона Святого благоверного князя Александра Невского

    Церковь причислила князя Александра Невского к лику святых и дала ему титул благоверного князя — им награждаются миряне, которые прославились искренней глубокой верой и добрыми делами и остались верными христианской вере, несмотря на политическую обстановку. Цитата князя «Не в силе Бог, но в правде» разошлась по русскому фольклору, множество раз трансформировалась, и отзвуки ее есть даже в культовом фильме 2000-х. Помните это: «Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда — тот и сильней»?

    В честь своего великого предка, небесного покровителя Санкт-Петербурга, по Невскому проспекту во вторник, 12 сентября, прошло около 20 тысяч человек. Праздник завершился у Александро-Невской Лавры, где на площади установлен памятник святому князю.

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    Автор: Евгения Авраменко
    #россия #киев #петербург #матильда #учитель #новгород #русь #ладога #александро-невская лавра #великий #невский #золотая орда
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