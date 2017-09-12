Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Фонд Ахмата Кадырова выделил $14 млн на восстановление Великой мечети Алеппо
Происшествия
Тело седого мужчины в камуфляжных штанах выловили из Невы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тело седого мужчины в камуфляжных штанах выловили из Невы

    14:19  12 Сентября 2017
    62

    Тело седого мужчины в камуфляжных штанах выловили из Невы

    Санкт-Петербург, 12 сентября. Труп утопленника выловили из Невы в Санкт-Петербурге. Как стало известно, утонувшего мужчину извлекли из воды прямо напротив дома №26 по Октябрьской набережной.

    Извлечь тело из воды помогали сотрудники МЧС. На месте ЧП также работала полиция.

    Труп был направлен на судебно-медицинскую экспертизу, по ее результатам станет известна точная причина гибели мужчины.

    На вид седовласому петербуржцу около 60 лет. На нем были надеты штаны камуфляжной расцветки и коричневая куртка.

    Личность погибшего в настоящее время устанавливается. По факту обнаружения тела в Неве проводится доследственная проверка, передает «Комсомольская правда — Петербург». 

    Напомним, ранее сообщалось, что в лесу в Ленобласти был обнаружен сгнивший труп неизвестного мужчины.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Тимур Румянцев
    #петербург #утопленник
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 2437

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2349

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        18623

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3042

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4971
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        20:00   12 Сентября 2017
        4193
        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        19:49   12 Сентября 2017
        381
        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        16:06   12 Сентября 2017
        30348
        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        15:48   12 Сентября 2017
        2648