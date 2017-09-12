Тело седого мужчины в камуфляжных штанах выловили из Невы

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Санкт-Петербург, 12 сентября. Труп утопленника выловили из Невы в Санкт-Петербурге. Как стало известно, утонувшего мужчину извлекли из воды прямо напротив дома №26 по Октябрьской набережной.

Извлечь тело из воды помогали сотрудники МЧС. На месте ЧП также работала полиция.

Труп был направлен на судебно-медицинскую экспертизу, по ее результатам станет известна точная причина гибели мужчины.

На вид седовласому петербуржцу около 60 лет. На нем были надеты штаны камуфляжной расцветки и коричневая куртка.

Личность погибшего в настоящее время устанавливается. По факту обнаружения тела в Неве проводится доследственная проверка, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Напомним, ранее сообщалось, что в лесу в Ленобласти был обнаружен сгнивший труп неизвестного мужчины.