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Почти 20 тысяч человек стали участниками Крестного хода в Петербурге
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    Почти 20 тысяч человек стали участниками Крестного хода в Петербурге

    12:28  12 Сентября 2017  /обновлено: 12:46  12 Сентября 2017
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    Почти 20 тысяч человек стали участниками Крестного хода в Петербурге

    Санкт-Петербург, 12 сентября. Почти 20 тысяч человек приняли участие в Крестном ходе в честь дня перенесения мощей Александра Невского в Петербург. Его возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Светскую часть представили депутаты Государственной думы Игорь Дивинский и Виталий Милонов, вице-губернатор Игорь Албин и председатель городского парламента Вячеслав Макаров.

    В 11 часов утра от Казанского Собора тысячи человек направились по Невскому проспекту в сторону Александро-Невской Лавры, где пройдут  праздничные мероприятия. На площади будет отслужен молебен в честь благоверного князя Александра Невского. Транспортное движение в этом районе сейчас затруднено, однако по заверениям организаторов Крестного хода, уже к часу дня ситуация должна нормализоваться, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    В Крестном ходе приняли  участие верующие не только из Санкт-Петербургской митрополии, впервые на праздник в Северную столицу приехали  паломники из десятков городов России, от Калининграда до Владивостока.  Несколько человек прибыло из Переславля-Залесского, родины великого князя Александра Невского.

    12 сентября 1724 года основатель северной столицы император Петр I собственноручно перенёс в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. Так город на Неве обрел своего небесного покровителя и защитника, а день 12 сентября стал для Петербурга особым праздником.

    Есть и еще одна памятная дата, она также для любого ленинградца-петербуржца считается святой. 12 сентября 1941 года к причалам мыса Осиновец с восточного берега Ладожского озера в блокадный Ленинград пришли две баржи, доставив в город 626 тонн зерна и 116 тонн муки. Так начала действовать единственная на тот момент жизненно-важная артерия Ленинграда — Дорога жизни.

    Почти 20 тысяч человек стали участниками Крестного хода в Петербурге

    Почти 20 тысяч человек стали участниками Крестного хода в Петербурге

    Почти 20 тысяч человек стали участниками Крестного хода в Петербурге

    15 Фото.
    15 Фотографий
    Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко
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    Автор: Евгения Авраменко
    #петербург #крестный ход #мощи
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